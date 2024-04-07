Япония готова всячески помогать «неуверенной Америке»

По нескольку раз на день низко склоняющий голову перед телекамерами в глубоких покаянных поклонах и приносящий «от всего сердца» извинения народу за незаконное обогащение в крупных размерах верхушки правящей Либерально-демократической партии японский премьер Ф.
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