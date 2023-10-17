Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами пожара в аварийном доме в ЯНАО, в котором погибло двое детей

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о следствии по установлению обстоятельств пожара в аварийном жилом доме, в котором погибли три человека, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ЯНАО.
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