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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Эксперт: Украина и Запад готовятся к неопределенному будущему

Эксперт: Украина и Запад готовятся к неопределенному будущему

По мере приближения ноябрьских выборов в США украинское правительство и страны – члены НАТО готовятся к тому, что новое европейское и американское руководство может с меньшим энтузиазмом отнестись к поддержке военных усилий Киева.

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