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Следователи выяснили предварительную версию взрыва в жилом доме на Сахалине

Следователи выяснили предварительную версию взрыва в жилом доме на Сахалине

На Сахалине после взрыва и пожара в пятиэтажном жилом доме в областной столице, в результате которых погиб человек, возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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