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10 самых горячих идей подарков для детей на праздники

10 самых горячих идей подарков для детей на праздники

Время поджимает, вот шпаргалка для поиска идеального подарка для любого ребёнка из вашего спискаСейчас самое время для праздничных покупок, и если ваши дети ещё не начали писать свои письма самому знаменитому жителю Великого Устюга, есть большая вероятность, что в вашем любимом магазине нет того, что они действительно хотят (или, что ещё хуже, интернет-магазин продаёт это в два раза дороже из-за низких запасов).

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