10 самых горячих идей подарков для детей на праздники

Время поджимает, вот шпаргалка для поиска идеального подарка для любого ребёнка из вашего спискаСейчас самое время для праздничных покупок, и если ваши дети ещё не начали писать свои письма самому знаменитому жителю Великого Устюга, есть большая вероятность, что в вашем любимом магазине нет того, что они действительно хотят (или, что ещё хуже, интернет-магазин продаёт это в два раза дороже из-за низких запасов).