Полицейские в Европе арестовали авиаперевозчиков нелегальных мигрантов

Европейские полицейские на этой неделе провели в Бельгии, Италии и Франции операцию против преступной группы, занимавшейся контрабандой людей с использованием частных самолетов, сообщает «Интерфакс».
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