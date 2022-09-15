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Полицейские в Европе арестовали авиаперевозчиков нелегальных мигрантов

Полицейские в Европе арестовали авиаперевозчиков нелегальных мигрантов

Европейские полицейские на этой неделе провели в Бельгии, Италии и Франции операцию против преступной группы, занимавшейся контрабандой людей с использованием частных самолетов, сообщает «Интерфакс».

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