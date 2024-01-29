Шойгу проверил модернизацию баз НИИ Минобороны в Подмосковье

РИАМО - 29 янв. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как проходит модернизация экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые находятся в Московской области, сообщает РИА Новости.
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