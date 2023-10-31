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The Lord of the Rings: Return to Moria: Обзор Valheim в Средиземье

The Lord of the Rings: Return to Moria: Обзор Valheim в Средиземье

«Властелин колец» — одна из самых крупных мировых медиафраншиз. Никаких «Звёздных войн» ещё не было и в помине, а имя знаменитой трилогии Джона Рональда Руэла Толкина (John Ronald Reuel Tolkien) уже гремело по всему миру, привлекая миллионы поклонников, многие из которых сохранили любовь к творчеству Профессора на протяжении всей жизни.

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