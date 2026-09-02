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Воронежские новости

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Северный лес пострадал от пожара: огонь прошел 0,15 га территории

Северный лес пострадал от пожара: огонь прошел 0,15 га территории

Пожар, который видели воронежцы с разных концов города, произошел на территории Северного леса. После возгорания сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий осмотрели пострадавший участок и оценили последствия.

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