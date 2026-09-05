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Спецсамолет США пересек границу России

Спецсамолет США пересек границу России

www.globallookpress.com Американский спецсамолет пересек границу России на фоне сообщений о предполагаемом визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

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