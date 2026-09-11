Рекордный взлет меди и европейского газа: сырьевые рынки под давлением дефицита и пошлин

На мировых сырьевых площадках зафиксирован мощный рост цен на промышленные металлы и газ: фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигли исторического максимума, превысив $14 850 за тонну, а стоимость природного газа в Европе подскочила до максимумов с 2022 года.
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