Любители историиПрогресс«Заслуженный мошенник СССР»: как слесарь выдавал себя за секретного физика Семен Львович Гендлин родился в 1939 году в Харькове. Его отец был профессором, мать – кандидатом наук.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладислав ДербушевНастоящее имя Шимон Львович Гендлин. В то время сталинская шпана была настолько безграмотной, что каждый хитрый хохол или еврей (Лысенко, Гендлин) для них были академиками, а настоящих учёных они или расстреливали или отправляли на Колыму мыть золотишко...PPPiotr PriladyshevЦиолковского царь-батюшка не жаловал, а Советская власть его учение не только признала, но и вознесла на такую высоту что в 1957 году был запущен первый спутник, в 1961- первый человек в Космос. Павлов; Бонч-Бруевич и ещё сотни российских,царских, учёных стали выдающимся Советскими учеными. Среди ученых-военных таже картина: большинство продолжила трудиться на свою страну и при Советах. Откройте хотя-бы Энциклопедию чтобы убедиться в том; что большевики не были идиотами и понимали что значит Наука и Учёные для страны. В БСЭ найдёте сотни имён прославивших Империю и Союз. Хотя Союз прославился на два порядка больше учёных.Владимир ПетровЦиолковский был городским сумасшедшим. Большевики выдули из него крупного учёного. А он не был таковым.АЛЕКС БАМВ этом плане хотелось бы отметить Лысенко. Когда учился - не мог понять ботанику. На старости лет только сообразил почему.PPPiotr PriladyshevТакая гипотеза Лысенко как" Обработка семян холодом для повышени их морозо-устойчивости и повышения урожайности" была подтверждена лишь спустя пол-века! Мичурин; если помните, тоже занимался подобным и незаслуженно подзабыт! И вообще охАЛЕКС БАМЛысенко напрочь отвергал генетику как не соответствующую единственно правильному и верному учению марксизма-ленинизма. Мой отец был садоводом -все мичуринские сорта сдохли почему-то. "Нам не надо ждать милостей от природы. Взять их у неё - наша задача". Лозунг, который висел в нашей школе.АЛЕКС БАМЛысенко напрочь отвергал генетику как не соответствующую единственно правильному и верному учению марксизма-ленинизма. Мой отец был садоводом -все мичуринские сорта сдохли почему-то. "Нам не надо ждать милостей от природы. Взять их у неё - наша задача". Лозунг, который висел в нашей школе.VPValery Pedan"Семен Львович Гендлин был осужден на 10 лет за мошенничество, в результате которого он обогатился в общей сложности на 6500 рублей"... За миллион расстреляли бы... А ведь тысячи "учоных СССР" просто получали свою зарплату, ничего не умея делать, ни рубля не отдавая стране. Но документы у них были "в порядке". И растратили они бесцельно миллиарды рублей. Андроповские комиссии в 1983 году, проверяя результативность работы институтов, нередко просто разводили руками - проверять нечего было, результативность отрицательная, внедрений разработок нет, а средства потрачены ...СГСергей Гре_впесец.. Хлестаков 20-го века...Александр Токмаковевреи, евреи, кругом одни евреи...александр поплавскийНеугомонный.Комментировать
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