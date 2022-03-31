Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Зеличенок (Моисеева)
    НавернякаВиктория Боня пох...
  • Афонин Андрей
    у этой ...бони рот похож на куриную жопу. Интересно, мозги наверняка тоже куриные?Виктория Боня пох...
  • Влад Владимиров
    Ну, как в таких случаях обычно говорят: дура-дурой... Да и что, в принципе,  с таких возьмешь? Другой стеснялся б да...Ольга Бузова стал...

Бондарчук назвал отмену культуры недопустимой мерой

Бондарчук назвал отмену культуры недопустимой мерой

Режиссер Федор Бондарчук назвал отмену культуры недопустимой мерой. Об этом сообщает РИА ФАН. По его словам, будущее передачи «Кино в деталях» было под угрозой – подкрались сомнения, насколько такая программа будет интересна зрителям сегодня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх