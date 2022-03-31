Режиссер Федор Бондарчук назвал отмену культуры недопустимой мерой. Об этом сообщает РИА ФАН. По его словам, будущее передачи «Кино в деталях» было под угрозой – подкрались сомнения, насколько такая программа будет интересна зрителям сегодня.