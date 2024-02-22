Хабаровский суд признал экстремистским и запретил в России движение «Я/МЫ Сергей Фургал»

Ранее экс-глава региона был приговорен к 22 годам колонииХабаровский краевой суд признал общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
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