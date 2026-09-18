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Газета.ру

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Депутат ЕП Келлер: перспектива победы Ле Пен на выборах президента тревожная

Депутат ЕП Келлер: перспектива победы Ле Пен на выборах президента тревожная

Перспектива победы лидера «Национального объединения» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году является «тревожной».

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