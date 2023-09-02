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Святченко об отношении к россиянам за рубежом: «Если будешь ожидать особого отношения – то и начнешь его во всем искать»

Представляющие Венгрию в парном катании Мария Павлова и Алексей Святченко в минувшем сезоне заняли седьмое место на чемпионате мира и пятое на чемпионате Европы.

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