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Регионы России

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Стартовал единый день голосования 2026 в Санкт-Петербурге и других регионах

Стартовал единый день голосования 2026 в Санкт-Петербурге и других регионах

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходит единый день голосования. На выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и других представительных органов власти голосуют миллионы избирателей, включая более 4 миллионов активных избирателей в Санкт-Петербурге.

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