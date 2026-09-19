Стартовал единый день голосования 2026 в Санкт-Петербурге и других регионах

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходит единый день голосования. На выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и других представительных органов власти голосуют миллионы избирателей, включая более 4 миллионов активных избирателей в Санкт-Петербурге.
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