SEC продлевает решение по ETF Hashdex

В 2023 году дискуссии о необходимости биткоин-ETF усилились во всем мире. Хотя институциональные инвесторы имели возможность использовать GBTC для снижения рисков, он не достиг той же популярности, что и ETF.
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