Русская весна

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В России начинается развитие электротранспорта: за дело берутся промышленные гиганты

В России начинается развитие электротранспорта: за дело берутся промышленные гиганты

«Росатом», «КАМАЗ» и «Россетти» подписали соглашение о разработке комплексного решения для российских регионов по электротранспорту, зарядной инфраструктуре и сервисному обслуживанию во время Петербургского международного экономического форума.

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