Не законная мобилизация! Ключевое слово «контракт»

Не законная мобилизация похожа на » добровольную вакцинацию» и «самоизоляцию»! Сообщение о том, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне могут отказаться проходить службы, не подписав соответствующий контракт, оказалось достоверным.
Не законная мобилизация похожа на » добровольную вакцинацию» и «самоизоляцию»! Сообщение о том, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне могут отказаться проходить службы, не подписав соответствующий контракт, оказалось достоверным.
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