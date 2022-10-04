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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Не законная мобилизация! Ключевое слово «контракт»

Не законная мобилизация похожа на » добровольную вакцинацию» и «самоизоляцию»! Сообщение о том, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне могут отказаться проходить службы, не подписав соответствующий контракт, оказалось достоверным.

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