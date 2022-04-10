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АХЛ. У Овчинникова 2 шайбы в 3 последних матчах за фарм-клуб «Торонто». В КХЛ он забил 1 гол в 33 играх при 05:40 в среднем на льду

Экс-форвард «Сибири» Овчинников забросил 2 шайбы в 3 последних матчах в АХЛ. Сегодня 19-летний нападающий отличился за «Торонто Марлис» в матче с «Гранд Рэпидс» (5:7).

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