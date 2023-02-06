Орловские депутаты будут добиваться восстановления бомбоубежища завода УВМ

Депутат орловского облсовета Евгений Косогов и депутат горсовета Орла Алексей Усов по просьбе жителей Северного микрорайона будут добиваться ремонта и обустройства здания бомбоубежища бывшего завода УВМ, которое рассчитано на 6 тысяч человек.