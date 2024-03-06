Стройкомплекс подготовил предложения по разработке градостроительного развития на 2025 год

Департаментом градостроительной политики города Москвы совместно с заинтересованными организациями подготовлены предложения по формированию планов и программ Минстроя России по разработке фундаментальных и прикладных научных исследований, сводов правил и стандартов (ГОСТ/ГОСТ Р) на 2025 год.