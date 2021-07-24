На военной базе Минобороны России в Арктике построен самый северный в мире крытый плавательный бассейн

Задачу о строительстве сложного гидротехнического сооружения на арктической военной базе ко Дню Военно-Морского Флота несколько месяцев назад поставил военно-строительному комплексу Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Задачу о строительстве сложного гидротехнического сооружения на арктической военной базе ко Дню Военно-Морского Флота несколько месяцев назад поставил военно-строительному комплексу Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
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