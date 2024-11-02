В политических верхах решили не раскачивать миграционную тему. Для этого даже Росстат перестал публиковать статистику по приезжим.
Снова обман? Депутат Матвеев признал: "Власть не хочет делиться информацией, чтобы народ не мог сложить два и два"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sobering
А вот как сопротивляется элита, которая контролируется кланово-корпоративными группировками как в правительстве, так и думские комитеты + безграмотные там. Если при Медведеве 100% подпиндосников было а в думе 50% + дураки. то при Мишустине там и там уже по 50% подпиндосников. А вот выдержка из стенограммы видеосъёмок. И Путин знает об этом... На Петербургском экономическом форуме во время так называемого обеда Сбербанка... Греф:- " «А ну-ка, какая тут у нас разбивочка? Кто верит в эти национальные проекты, а кто не верит?». Голикова, прямым текстом:- «Мы всё полностью дискредитируем, всё дискредитируем!» Силуанов: «Мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянёт Путина с его национальными проектами». Шохин:- «А! Перестроечки тебе захотелось? Устроим мы тебе Перестроечку»! «Кудрин, ты вот, значит, что хочешь – чтобы Соединённым Штатам достались эти денежки, которые нарабатывают люди (чиновники и олигархи). Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину – ты стране это устраиваешь».
Ответить
12 мин.
Sobering
А безграмотная толпа работает по своей безграмотности на США. Если МО и генералитет окучивали 3 властных группировки, то что делать Путину? Конечно думать и сталкивать их лбами. Что и сделал столкнув две из них.
Ответить
7 мин.
S
Sobering
Мы видим и по Сталину и по Путину огромное количество примеров того, как саботируются и искажаются указы и предписания. Идёт огромное сопротивление по образованию, попытки по убиванию экономики посредством ЦБ. Ах! Почему Путин не снимет Набиуллину? Ах! Почему Путин не снимет Герасимова? А ведь сколько Сталин вынужден был терпеть троцкистов в Красной армии? К примеру заявления военначальника Штерна о том, что он обрежет Сталину уши и голову его на шашку наденет. Публичное заявление генерала Штерна!!! Сталин несколько лет терпел, пока не пришло время и Штерн попал под раздачу. НУЖНО ПОНИМАТЬ - КОГДА И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ! Путин пытался взять ЦБ за задницу в 2000 году. Получилось? Нет! Получилось быстро перестроить экономику? Нет! Чем Путину ответила элита? Забыли про Саяно-Шушенскую ГЭС, и спалённую Вишню? Вот выстоит Россия в войне с Западом, тогда и можно разбираться с внутренними врагами. А пока уничтожить элите Путина не даёт армия и народ. А если всем нужны "шашечки", а не "ехать", то Россию ждёт гражданская война и расчленение на сувенирные государства, как уже делалось при Медведеве раздачи регионам флагов, правительств и гимнов. Потому Путин вынужден маневрировать и сводить всё в одни свои руки используя знания по глобальному управлению.
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии