Снова обман? Депутат Матвеев признал: "Власть не хочет делиться информацией, чтобы народ не мог сложить два и два"

Sobering А вот как сопротивляется элита, которая контролируется кланово-корпоративными группировками как в правительстве, так и думские комитеты + безграмотные там. Если при Медведеве 100% подпиндосников было а в думе 50% + дураки. то при Мишустине там и там уже по 50% подпиндосников. А вот выдержка из стенограммы видеосъёмок. И Путин знает об этом... На Петербургском экономическом форуме во время так называемого обеда Сбербанка... Греф:- " «А ну-ка, какая тут у нас разбивочка? Кто верит в эти национальные проекты, а кто не верит?». Голикова, прямым текстом:- «Мы всё полностью дискредитируем, всё дискредитируем!» Силуанов: «Мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянёт Путина с его национальными проектами». Шохин:- «А! Перестроечки тебе захотелось? Устроим мы тебе Перестроечку»! «Кудрин, ты вот, значит, что хочешь – чтобы Соединённым Штатам достались эти денежки, которые нарабатывают люди (чиновники и олигархи). Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину – ты стране это устраиваешь».

Sobering А безграмотная толпа работает по своей безграмотности на США. Если МО и генералитет окучивали 3 властных группировки, то что делать Путину? Конечно думать и сталкивать их лбами. Что и сделал столкнув две из них.