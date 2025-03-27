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  • Evgenija Palette
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Впервые в истории СВО: Охота на генералов. "Искандеры" уничтожили пять штабов. Ликвидированы командующие фронтом, СБУ и офицеры НАТО. Вскрыт некролог

Впервые в истории СВО: Охота на генералов. "Искандеры" уничтожили пять штабов. Ликвидированы командующие фронтом, СБУ и офицеры НАТО. Вскрыт некролог

Мощнейшая бомбардировка тылов ВСУ продолжается вторые сутки. Поступают новые подробности - какие именно цели были достигнуты.

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Комментарии
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О
Он
Вот так надо каждый день и по нарастающей с увеличением количества ударов Искандерами и дронами
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3 час.
Гулька
Здорово, конечно! БРАВО!!! ТАК ДЕРЖАТЬ до последнего хохла-нацика! Но почему так долго телились? Сколько жизней наших замечательных ребят можно было сберечь! Сколько калек остались бы здоровыми?
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3 час.
Людмила Письменская
В заголовке охота на генералов, а уничтожили капитана.
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1 час.
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