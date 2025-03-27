Впервые в истории СВО: Охота на генералов. "Искандеры" уничтожили пять штабов. Ликвидированы командующие фронтом, СБУ и офицеры НАТО. Вскрыт некролог

О Он Вот так надо каждый день и по нарастающей с увеличением количества ударов Искандерами и дронами

Гулька Здорово, конечно! БРАВО!!! ТАК ДЕРЖАТЬ до последнего хохла-нацика! Но почему так долго телились? Сколько жизней наших замечательных ребят можно было сберечь! Сколько калек остались бы здоровыми?