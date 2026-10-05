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Анна Семенович показала себя в 20 лет во время жизни в США с Романом Костомаровым

Анна Семенович показала себя в 20 лет во время жизни в США с Романом Костомаровым

Анна Семенович опубликовала архивные фотографии времен своей спортивной карьеры. На снимках ей около 20 лет: тогда она жила и тренировалась в США.

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