Центробанк России понизил ключевую ставку до 14 процентов годовых Центробанк России снова снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.
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Центробанк России понизил ключевую ставку до 14 процентов годовых Центробанк России снова снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.
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