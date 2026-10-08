Iran War Energy Shock Puts Hydrogen Back on the Table

This year’s global energy crisis has revived international interest in hydrogen’s potential to replace fossil fuels in a wide range of industrial applications, from steelmaking to shipping.
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