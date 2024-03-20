SRF: еврейских детей в Швейцарии призвали скрывать своё происхождение, чтобы не стать жертвами антисемитизма

В школах Берна отмечается всё больше случаев антисемитизма, предостерегает SRF. Изображения свастики по дороге в школу, мемы про Освенцим, гитлеровские приветствия в чатах — швейцарцы еврейского происхождения бьют тревогу и призывают детей скрывать свои корни, чтобы их «не смешивали с грязью».