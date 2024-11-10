Аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку рейсов — Росавиация

Прием и отправку гражданских рейсов временно остановил аэропорт Шереметьево, заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта 10 ноября, заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии