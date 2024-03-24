В Тверской области мужчина проник в чужой дачный дом через окно

В полицию Конаковского района поступило заявление от 69-летней жительницы Москва. По словам женщины, неизвестный проник в ее дачный дом, расположенный в Конаковском районе, и похитил газонокосилку и турботриммер.
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