На новые банкноты может вернуться российский триколор

Внесение изменений потребует выпуска новой модификации банкнот.фото: pixabay.com/PaolinioЦентробанк рассмотрит возможность размещения российского флага на новых банкнотах, однако это потребует выпуска новой модификации банкнот.
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