Американская поп-певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс разделась перед камерой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 41,8 миллиона подписчиков.