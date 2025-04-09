Глухие и слабослышащие написали Тотальный диктант в Третьяковской галерее

В Третьяковской галерее в Москве провели Тотальный диктант на русском жестовом языке. Чтобы проверить свою грамотность, глухие и слабослышащие собрались в уютном пространстве Доброго музея 5 апреля, сообщили в московской городской организации Всероссийского общества глухих.
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