Глухие и слабослышащие написали Тотальный диктант в Третьяковской галерее

В Третьяковской галерее в Москве провели Тотальный диктант на русском жестовом языке. Чтобы проверить свою грамотность, глухие и слабослышащие собрались в уютном пространстве Доброго музея 5 апреля, сообщили в московской городской организации Всероссийского общества глухих.