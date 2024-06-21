Прокуроры инициируют уголовные дела иноагентов Трояновой, Монеточки и Эйдельман

Прокуроры Москвы потребовали уголовного преследования актрисы и телеведущей Яны Трояновой* (*признана иноагентом в РФ), певицы Монеточки – Елизаветы Гырдымовой* (*признана иноагентом в РФ) и историка-блогера Тамары Эйдельман* (*признана иноагентом в РФ) .
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