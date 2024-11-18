Дональд Трамп может отменить разрешение Байдена на удары по России

Очередной виток напряженности в мировой политике. Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение нынешнего главы Америки Джо Байдена о разрешении использования тактических ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России.
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