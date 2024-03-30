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США отправят Израилю более двух тысяч бомб и 25 истребителей

США отправят Израилю более двух тысяч бомб и 25 истребителей

Global Look Press/U.S. Army/ZUMAPRESS.com Власти США одобрили отправку Израилю более 1,8 тысячи авиационных бомб MK84, 500 бомб MK82, 25 истребителей F-35 и двигателей к ним, несмотря на разногласию по проведению ЦАХАЛ наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

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