Путин считает Запад противником России

Путин на встрече с военнослужащими: Запад является противником России Украина не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность», заявил президент.
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