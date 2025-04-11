Минздрав запустил опрос для татарстанцев о новом мобильном приложении о здоровье

Министерство здравоохранения Татарстана планирует запустить мобильное приложение, с помощью которого жители республики смогут отслеживать состояние своего здоровья, записываться на прием к врачу и многое другое.
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