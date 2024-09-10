"Нас хотят убить, а мы бьёмся на минималках": Россия должна отказаться от слабой цели в войне с Западом

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Политический вестник

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Трудный вопрос. Очень трудный. Стоит  только  России применить  хотя  бы  один  ядерный  снаряд, как весь мир ополчится  на  неё. Даже те же  страны  БРИКС.
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