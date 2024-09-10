"Нас хотят убить, а мы бьёмся на минималках": Россия должна отказаться от слабой цели в войне с Западом

Если США видят главной своей целью уничтожение России как суверенного государства, а также серьёзное физическое уменьшение численности нашей страны, то Москва, стремясь к мирному сосуществованию с Вашингтоном, поставила себя в проигрышное положение.
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