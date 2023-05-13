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Участь Зеленского страшнее, чем пожизненное

Участь Зеленского страшнее, чем пожизненное

  «Украина стала гангреной Европы. Это неизлечимо» Загадочные или насмешливые замечания Запада, ставящие под сомнение заявление Кремля о неудавшейся украинской попытке покушения на президента Владимира Путина, не умаляют того факта, что у Москвы нет ни малейшей причины фабриковать столь серьезное обвинение, которое побудило ее сократить празднование Дня Победы 9 мая, который является самым триумфальным моментом за всю историю России, особенно сейчас, когда она снова в одиночку борется с рецидивом нацистской идеологии на политическом ландшафте Европы.

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