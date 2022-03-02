Олег Кожемяко заявил о снятии коронавирусных ограничений в Приморье

Олег Кожемяко заявил о снятии коронавирусных ограничений в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил об ослаблении в регионе ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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