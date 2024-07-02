Новый гаджет Beurer быстро заживляет укусы комаров

Одной из проблем летнего отдыха регулярно становятся комары и другие насекомые. В магазинах можно найти средства для их отпугивания, но что делать, если комары уже успели сделать несколько укусов, которые начинают зудеть и чесаться.
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