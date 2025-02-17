WP: Зеленский и Ермак не посетят встречу в Саудовской Аравии по Украине

Украинской стороны не будет на переговорах Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по урегулированию украинского конфликта в Саудовской Аравии, сообщает издание Washington Post со ссылкой на человека, знакомого с вопросом.
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