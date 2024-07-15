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12 автомобилей отправятся с Ямала на СВО

12 автомобилей отправятся с Ямала на СВО

Грузовики «ГАЗ» и «Урал», три «Нивы», пять «УАЗов» различных модификаций и микроавтобус «ГАЗель» передадут военнослужащим на передовой от подразделений ОАУ «Леса Ямала» из различных городов и посёлков округа: Салехард, Надым, Ноябрьск, Тарко-Сале, Пангоды и Красноселькуп.

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