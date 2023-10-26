MSI представила плату B760M Project Zero с разъёмами на обороте и готовит такую же Z790 Project Zero

Компания MSI расширяет ассортимент материнских плат серии Project Zero, ключевой особенностью которых является перенесённые на тыльную сторону платы разъёмы питания и коннекторы для подключения периферийных устройств.
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