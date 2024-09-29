«Жил-был мальчик» — откровения психотерапевта о современных мужчинах

Психотерапевт Аглая Датешидзе специализируется на теме семьи и отношений, помогает людям добиваться личностного роста, проводит очные и онлайн -консультации, а в свободное от работы время — пишет увлекательные философские мини-рассказы.
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