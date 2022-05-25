На соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры подали почти 3 тысячи заявок

На соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства подали более 2,8 тысячи заявок. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, среди участников конкурса будут не только солисты, но и более 230 ансамблей и свыше 70 оркестров.