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На соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры подали почти 3 тысячи заявок

На соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры подали почти 3 тысячи заявок

На соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства подали более 2,8 тысячи заявок. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, среди участников конкурса будут не только солисты, но и более 230 ансамблей и свыше 70 оркестров.

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