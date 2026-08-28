"Общественное": бюст Ивана Мичурина демонтировали в Одессе

В Одессе демонтировали бюст Ивана Мичурина, основоположника научной селекции растений в России. Событие произошло на фоне нового этапа "деколонизации" на Украине, которая с 2015 года меняет топонимы, связанные с российской и советской эпохой.
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